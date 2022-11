Nella sfida valida come sesta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, la Virtus Bologna sconfigge Reggio Emilia con il punteggio di 79-65. La formazione di coach Scariolo resta a punteggio pieno e riscatta la sconfitta contro Lione in Eurolega. Battuti gli uomini di coach Menetti, reduci dalla seconda vittoria in campionato, arrivata contro Brindisi. Sul parquet del PalaDozza la spuntano le vu nere, trascinate da Jordan Mickey, miglior realizzatore con 18 punti.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 6^ GIORNATA

CRONACA – Avvio complicato per la Virtus, che non si trova in vantaggio neppure per un secondo nel quarto iniziale e deve inseguire fin da subito. Reggio Emilia parte forte ma si perde all’inizio della seconda frazione, per poi ritrovarsi prima dell’intervallo grazie ad una serie di triple. La profondità della rosa di Scariolo però fa la differenza e nella ripresa le vu nere emergono, chiudendo in vantaggio un terzo quarto piuttosto equilibrato. Con il passare dei minuti, è sempre la Virtus Bologna a fare la partita, amministrando il vantaggio e tenendo a debita distanza gli avversari, costretti ad arrendersi per 79-65.

TABELLINO VIRTUS BOLOGNA-REGGIO EMILIA 75-69

VIRTUS BOLOGNA: Mickey 18, Cordinier 15, Weems 9, Pajola 9, Belinelli 7, Shengelia 5, Jaiteh 5, Hackett 4, Camara 3, Mannion 2, Bako 2, Ruzzier N.E.

REGGIO EMILIA: Hopkins 16, Olisevicius 10, Anim 7, Robertson 6, Reuvers 5, Cinciarini 5, Vitali 5, Diouf 5, Strautins 4, Funderburk 0, Stefanini N.E., Cipolla N.E.