Serie A1 2021/2022, Treviso-Trento 78-73: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Giordano Bortolani - Foto Michele e Riccardo Gregolin

La cronaca e il tabellino di Nutribullet Treviso Basket-Dolomiti Energia Trentino, valida per la 23esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Sfida tra due squadre che non stanno attraversando certo il proprio miglior momento della stagione: a vincere sono i padroni di casa, che interrompono così una striscia di tre sconfitte consecutive, mentre Trento arriva a nove sconfitte nelle ultime dieci partite giocate. Il risultati finale recita infatti 78-73.

LA PARTITA – Il match comincia con un parziale importante di Treviso, con i tiratori di coach Menetti ispirati da subito che portano i padroni di casa fino all’11-3. Trento però ha bisogno di punti e non sta a guardare, e trascinata da Forray si porta fino al -3 (16-13). Il distacco è quindi ricucito, e alla fine Treviso chiude il primo quarto in vantaggio di un solo punto (21-20). L’equilibrio persiste anche nel secondo quarto, ma punto su punto Treviso costruisce un nuovo margine molto importante, fino al ritorno negli spogliatoi con il tabellone che recita 47-39.

Con Flaccadori nel vivo del gioco, sia al canestro che come assist-man, Trento nel terzo quarto trova il primo parziale positivo, ma proprio nel finale Sokolowski ridà un margine minimo ai padroni di casa (58-53). Si prospetta un ultimo quarto combattuto, e così è, visto che Trento riesce sempre a ribattere colpo su colpo a Treviso. Ma dopo il -3, Trento si ritrova improvvisamente a -7 a due minuti dal termine (74-67), ma dopo un minuto finale di fuoco e lo 0/2 di Bortolani, Forray non trova la tripla della speranza, ma che probabilmente non sarebbe comunque bastata.

TABELLINO TREVISO-TRENTO 78-73

TREVISO: 17 Jones, 17 Bortolani, 15 Imbrò, 7 Sokolowski, 7 Dimsa, 6 Russell, 4 Chillo, 3 Akele, 2 Sims

TRENTO: 17 Flaccadori, 16 Reynolds, 12 Caroline, 11 Bradford, 8 Forray, 7 Conti, 2 Williams