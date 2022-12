Serie A basket 2022/23: vittoria casalinga per Reggio Emilia, Pesaro battuta 95-76

95-76 nel match tra Unahotels Reggio Emilia e Carpegna Prosciutto Pesaro, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Reggio Emilia al Palabigi, che permette ai padroni di casa di salire a quota 6 punti in classifica.

La cronaca

In avvio di match c’è molto equilibrio in campo, con diversi botta e risposta a canestro tra le due squadre. Dopo circa sei minuti di gioco Pesaro prova a realizzare la prima fuga del match, trascinata da un ottimo e preciso Moretti al tiro. Reggio Emilia però reagisce e negli ultimi due minuti di quarto prova a rimontare. Tuttavia Pesaro resiste all’attacco dei padroni di casa e chiude avanti 16-18. Nel secondo quarto la partita viaggia su un grande equilibrio, con ritmo e intensità alti da parte di entrambe le squadre. Tante sono le triple messe a segno, soprattutto da una parte di Cinciarini e dall’altra di Cheatham. La lotta in campo è dunque molto alta e le due compagini vanno negli spogliatoi sul risultato di 42-39.

Dopo l’intervallo lungo Reggio Emilia inzia davvero bene, con ritmo e convinzione in campo. Soprattutto grazie ai canestri e alle giocate offensive di Andrea Cinciarini, i padroni di casa si portano sul +9 dopo cinque minuti di quarto. Tuttavia Pesaro non si arrende e in pochi minuti torna sotto nel punteggio, per merito di un preciso Abdur-Rahkman da due. Nel finale di terzo periodo Reggio Emilia prova un altro allungo, tornando sul +9, ma chiudendo poi il perziale sul 67-62. Nel corso dell’ultimo periodo Reggio Emilia gestisce al meglio, nei primi cinque minuti di gioco, il vantaggio accumulato in precedenza con un ottimo Burjanadze da tre. Pesaro prova a non arrendersi, ma gli errori al tiro e i palloni in manovra sono davvero tanti. I padroni di casa così approfittano delle difficoltà avversarie e si portano sul +14 a quattro minuti dalla fine. Il finale di match è così solo una formalità per Reggio Emilia, che chiude il match sul 95-76.