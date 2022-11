Serie A basket 2022/23: vittoria all’ultimo respiro per Tortona, Napoli battuta 74-73

74-73 nel match tra Bertram Yachts Derthona Tortona e Gevi Napoli Basket, partita valida per l’ottava giornata di Serie A 2022/23. Grande vittoria dunque per Tortona al Palaenergica Paolo Ferraris, che permette ai padroni di casa di salire al terzo posto in classifica con 12 punti.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

In avvio di partita si verificano diversi errori a canestro, con le due squadre impegnate a prendere le misure a canestro. Il primo canestro infatti arriva solo dopo due minuti di gioco, con Napoli che prova una mini fuga iniziale. Michineau prova a trascinare i partenopei, realizzando la maggior parte dei punti del match sia dall’area che dall’arco. Tortona tuttavia non si scoraggia e con le giocate offensive di Macura raggiunge la parità a quattro minuti dalla fine. Nel finale di quarto ci sono così continui botta e risposta a canestro, ma ad avere la meglio è Napoli. Grazie ad un ispirato Howard infatti i campani chiudono avanti 20-23. Nel secondo quarto c’è molta confusione in avvio nelle due squadre, che fanno fatica a concretizzare in attacco. Napoli mantiene così il suo vantaggio, ancora con le ottime giocate di Howard e una grande difesa. Durante la seconda parte di quarto però le due squadre trovano maggiore continuità a canestro e si accende la lotta prima dell’intervallo. Napoli infatti prova a mantenre le distanze da Tortona, che a sua volta alza i ritmi per accorciare le distanze. I partenopei tuttavia, grazie al solito Howard, conservano un piccolo vantaggio e chiudono avanti 30-35.

Dopo l’intervallo lungo Tortona inizia molto forte, vogliosa di rimontare lo svantaggio accumulato negli scorsi periodi. Napoli fa grande fatica a tenere l’intensità dei padroni di casa e nei primi quattro minuti di gioco realizza solo due punti. Tortona così, trascinata da un ottimo Harper da tre, recupera e sorpassa i partenopei. Quest’ultimi però nella seconda parte di quarto reagiscono e tonrnano in lotta, con Zanotti molto preciso al tiro. Il terzo quarto si conclude così in perfetta parità, sul 53-53. Nell’ultimo periodo Tortona parte male, con grandi difficoltà al tiro per i primi tre minuti di gioco. Napoli così prova ad approfittarne, con Howard e Christon che trasformano diversi canestri. A cinque dalla fine però i padroni di casa reagiscono, con un incredibile Macura da tre, e a due dalla fine pareggiano sul 72-72. Il finale è un turbinio di emozioni, con una tripla a 30 secondi dalla fine di Severini che si rivela decisiva. Il match infatti si conclude sul 74-73 in favore di Tortona.