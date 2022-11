Serie A basket 2022/23: successo esterno per Milano, Treviso battuta 80-93

80-93 nel match tra Nutribullet Treviso Basket e EA7 Emporio Armani Milano, partita valida per l’ottava giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per l’Olimpia Milano al Palaverde, che permette ai lombardi di salire al primo posto in classifica con 14 punti.

La cronaca

In avvio di match Milano parte forte, imponendo ritmi elevati in campo e tirando con grande precisione a canestro. Tra i più ispirati c’è Mitrou-Long, autore di diversi punti fa due e da tre, permettendo ai suoi di portarsi dopo pochi minuti sul +10. Treviso dunque fatica molto a tenere il ritmo di Milano, mostrando una grande imprecisione in avanti e rincorrendo per buona parte del quarto. Il primo periodo così si conclude con il punteggio di 16-26 in favore dei meneghini. Nel secondo quarto Milano continua a guidare nel punteggio, seppur Treviso accenna un tentativo di reazione. Sorokas e Banks infatti provano a scuotere i propri compagni, riuscendo ad arrivare ad un massimo di -6. Mitrou-Long però continua a macinare punti per Milano, con anche un ottimo Ricci in fase offensiva. Anche il secondo quarto così si chiude in favore dei lombardi, con il puntegio di 36-45.

Dopo l’intervallo lungo Milano riparte con il solito ritmo elevato e la precisione al tiro, sempre con un ottimo Mitrou-Long al tiro. Tuttavia Treviso prova a non far scappare gli avversari, con le giocate offensive di Iroegbu e Sokolowski. L’Olimpia comunque concede poche occasioni di recupero a Treviso e anche il terzo quarto si conclude con un cospiquo vantaggio degli ospiti, sul 59-68. Nell’ultimo quarto non cambia il copione del match, con Milano che continua a dominare in campo. Treviso dopo un inziale tentativo di rimonta, a cinque dalla fine accusa molto la fatica e gli ospiti dilagano. La partita si conclude quindi sull’80-93 in favore di Milano.