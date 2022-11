Serie A basket 2022/23: successo di misura per Varese, Venezia battuta 93-90

93-90 nel match tra Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia, partita valida per la settima giornata di Serie A 2022/23. Grande vittoria dunque per Varese al Palasport “Lino Oldrini”, che permette ai padroni di casa di salire al terzo posto in classifica con 10 punti.

La cronaca

In avvio di partita c’è molto equilibrio in campo, con diverse difficoltà a canestro sia da una parte che dall’altra. Nel corso dei primi cinque minuti di gioco infatti vengono segnati solo quattro punti per parte, con l’anche l’ausilio di diversi tiri dalla lunetta. Nella seconda parte di periodo tuttavia le squadre si sbloccano, con Varese per prima che prova una piccola fuga. Grazie ai canestri di Ross e Reyes, infatti, i lombardi su portano fino ad un massimo vantaggio di quattro punti. Venezia però non ci sta e rimane a contatto, soprattutto per merito di un preciso Moraschini dall’arco e dall’area. Il primo quarto si conclude così sul punteggio di 20-16. Ripreso il gioco, Varese parte davvero forte con un ispirato Ross e e ancora un ottimo Reyes da due. I padroni di casa così si portano sul +10 a metà quarto, seppur Venezia prova a rimanere a contatto con le giocate offensive di Granger e De Nicolao.Varese però non cala con le percentuali al tiro e riesce a mantenere a distanza a Venezia per buona parte del quarto. Nel finale di periodo Venezia poi prova a riavvicinarsi, con un ottimo Willis al tiro, riuscendo a chiudere a meno otto. Il secondo quarto termina infatti 47-39 in favore di Varese.

Dopo l’intervallo lungo Venezia rientra in campo con una grande voglia di rimonta, trascinata da un ispirato Freeman al tiro da tre. I veneti si portano così fino al -1, ma Ross con la sua precisione a canestro permette ai padroni di casa di riacquistare nuovamente margine. Il quarto prosegue così con costanti botta e risposta, fino a 3 minuti dalla fine quando si verifica l’aggancio di Venezia a Varese. I padroni di casa però reagiscono e proprio negli ultimi minuti riallungano sul +4, grazie ai punti di Brown. Il terzo quarto termina così sul 73-69. Inizia così l’ultimo quarto, con un’ottima partenza di Venezia con gli attacchi di Brooks e Spissu. Per tutto il periodo ci sono così sorpassi e controsorpassi e ad un minuto dalla fine il match è in perfetta di parità sul 90-90. Nel finale però Caruso con la sua precisione ai liberi diventa decisivo e permette a Varese di vincere il match sul 93-90.