La nona giornata di Serie A di basket maschile 2022/23 ha visto, tra le altre, la disputa di tre match a Brescia, a Trento e a Scafati. Ecco i risultati e il racconto delle partite:

GERMANI BRESCIA-GEVI NAPOLI BASKET 95-72

95-72 nel match tra Germani Brescia e Gevi Napoli Basket, partita valida per la nona giornata di Serie A 2022/23. Grande vittoria dunque per Brescia al Palaleonessa, che permette ai padroni di casa di salire al quinto posto in classifica con 10 punti.

La cronaca

In avvio di partita Napoli parte meglio, con i punti di Stewart e Williams. La Germani Brescia però non si fa intimorire dall’ottimo inizio avversario, raggiungendo la parità e poi compiendo il sorpasso. Tra i più ispirati in attacco ci sono Cournooh e Della Valle di Brescia, molto precisi sia dallìarea che dall’arco. Il primo periodo si chiude dunque sul 26-15, in favore dei padroni di casa di Brescia. Nel secondo quarto Brescia continua sulla scia del buon finale del periodo scorso, macinando punti con Akele e Cobbins sugli scudi al tiro. Napoli prova così a rimanere a contatto, tramite le triple di Howard, ma i padroni di casa non danno segnali di cedimento. Si va così negli spogliatoi sul punteggio di 47-38, in favore ancora una volta di Brescia.

Dopo l’intervallo lungo il copione del match non cambia, con Brescia molto precisa al tiro e Napoli che prova a non staccarsi troppo dagli avversari. Grazie a Gabriel e il solito Cournooh, i padroni di casa infatti continunao a macinare punti senza sosta e gestiscono il buon vantaggio accumulato nel corso dei periodi precedenti. Napoli si affida alle triple di Michineau e Stewart, ma non bastano per recuperare il grande margine scavato da Brescia. Il terzo periodo si conclude così sull’81-60 in favore dei lombardi. Nell’ultimo quarto Brescia così non fa altro che legittimare il suo vantaggio, con un preciso Laquintana al tiro e un ottimo Moss in impostazione. Napoli fa davvero fatica a mantenere i ritmi di Brescia e gli errori al tiro non fanno altro che aumentare. Il match così si conclude sul 95-72.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO (Ore 18.30)

GIOVA SCAFATI-NUTRIBULLET TREVISO BASKET (Ore 19.30)