Serie A basket 2022/23: Bologna mantiene la testa della classifica, Sassari battuta 69-74

69-74 nel match tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, partita valida per la quinta giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Bologna al PalaSerradimigni , che permette alla Virtus di mantenere il primo posto in classifica con 10 punti.

In avvio di partita Bologna inizia forte, con degli ispirati Ojeleye e Jaiteh autori di 5 punti. Sassari però reagisce e accorcia le distanze, grazie alle giocate offensive di Jones. Dopo tre minuti di gioco così i sardi vanno avanti e provano ad incrementarlo con il passare dei minuti. Bologna tuttavia alza la propria aggressività in difesa e la precisione a canestro, con degli ottimi Jaiteh e Lundberg. Il primo parziale si chiude così sul 20-18, in favore dei padroni di casa. Nel secondo quarto Sassari mantiene in sicurezza il proprio vantaggio, con un ispirato Onuaku e un preciso Diop sotto canestro. Bologna tuttavia non vuole farsi distaccare nel punteggio e con le giocate di Hackett riesce a rimanere a contatto. Nel finale però la freschezza offensiva di Sassari ha la meglio, con i sardi che raggiungono il loro massimo vantaggio di 10 punti. Le due squadre così vanno negli spogliatoi sul 40-32.

Al rientro Bologna parte forte, con una gran voglia di recuperare lo svantaggio accumulato negli scorsi due periodi. Grazie ai punti di Mannion e Lundberg la Virtus si riporta così a contatto nel punteggio, complici anche diverse palle perse in fase di impostazione da parte di Sassari. Dopo quattro minuti di gioco nel parziale Bologna allora ritrova il vantaggio nel match, con un fantastico Cordinier al tiro autore di 8 punti consecutivi. Negli ultimi minuti del parziale così la Virtus controlla il match e chiude avanti sul 51-55. L’ultimo periodo comincia con diversi errori sia da una parte che dall’altra. Il primo canestro arriva infatti solo dopo due minuti di gioco, con il solito Diop per Sassari. Dopo l’inizio difficile però Bologna inizia a macinare punti, con i punti di Weems e Belinelli. I padroni di casa così hanno difficoltà a sopportare la pressione ospite, arrivando poche volte in zone comode per tirare. Bologna allora si difende bene e porta a casa il match sul