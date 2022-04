Sassari-Venezia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

Tyus Akili Battle - Foto Tasco

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia, valida per la 27esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Tre vittorie nelle ultime quattro giornate per la formazione di casa, attesa ora dal confronto diretto contro i lagunari che stanno vivendo anch’essi un buon momento di forma, testimoniato dalle quattro vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di sabato 16 aprile. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale.

