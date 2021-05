Sassari-Venezia in tv: orario e diretta streaming basket gara-4 Playoff Serie A1 2020/2021

by Alessandro Amoruso

Marco Spissu, Dinamo Sassari. Foto "fiba.basketball"

Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia scendono sul parquet del PalaSerradimigni in occasione di gara-4 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 2020/2021. Gli uomini di Pozzecco hanno riaperto la serie in gara-3 e vogliono nuovamente sfruttare il PalaSerradimigni: una vittoria garantirebbe gara-5 e la chance di suggellare una rimonta non da poco. Martedì 18 maggio (orario da definire) inizierà la sfida che potrete seguire in live streaming su Eurosport Player e Discovery +.

