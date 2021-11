Sassari-Napoli oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-GeVi Napoli Basket, sfida valida per la nona giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Reduci da quattro sconfitte consecutive, i padroni di casa cercano due punti che sarebbero fondamentali più per il morale che per la classifica. Di fronte, la formazione neopromossa che però ha stupito in questo avvio di campionato, trovando quattro vittorie che le permettono di ricoprire la settima posizione. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di domenica 21 novembre. La partita sarà visibile esclusivamente in diretta streaming su Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale.

