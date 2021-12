Prometey-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming Champions League 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

Pallone FIBA Champions League - Foto "championsleague.basketball"

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Prometey-Banco di Sardegna Sassari, valida per la quinta giornata del girone A di Champions League 2021/2022 di basket. Sfida tra ultime della classe, in quanto entrambe le formazioni sono a quota una vittoria. I sardi hanno vinto nell’ultima giornata contro i tedeschi del Ludwigsburg, mentre la formazione ucraina aveva vinto lo scontro proprio contro Sassari per 79-87 lo scorso 27 ottobre. La palla a due è fissata per le ore 18:00 di mercoledì 8 dicembre. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su Raiplay e sul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramite diretta testuale.

