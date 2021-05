Playoff Serie A2 2020/2021: Torino e Verona vincono anche gara-3 e volano in semifinale

by Daniele Forsinetti

Logo LNP

La serata in compagnia dei playoff di Serie A2 di basket si chiude con il match di gara-3 tra Urania Milano e Tezenis Verona che termina per 67-82. Con questo successo per la formazione scaligera si chiude anche la serie, visto che i veneti avevano già vinto le prime due contese in casa. Ripetendosi in trasferta costringono all’eliminazione i meneghini e approdano così in semifinale. Nei primi due quarti è dominio da parte del Verona, che però nel terzo parziale accusa la stanchezza e scopre il fianco alla rimonta dei padroni di casa, che arrivano a un possesso di distanza ma vengono poi ricacciati indietro da cinque minuti finali perfetti degli scaligeri.

ROMA-FORLI’ – La gara, sin dalle prime battute, si mostra molto equilibrata, tant’è che le due formazioni danno vita ad un entusiasmante testa a testa che culmina nel 26-25 del primo quarto. Nel secondo parziale i padroni di casa prova a fuggire creando un piccolo gap di sei punti, ma la formazione ospite è brava nel contenere i danni almeno fino al 15′. Di lì in poi Roma riprende in mano la gara, andando a riposo con un buon vantaggio di otto punti (45-37). Nella riresa Forlì, dopo aver riorganizzato le idee, si presenta in campo con un piglio completamente diverso, infatti, infligge un netto 24-12 ai rivali e chiude il terzo quarto sul 61-57. Il finale di partita è incandescente, con le due squadre che danno vita ad un’incredibile serie di sorpassi e contro-sorpassi, che premia i romani grazie alla tripla decisiva realizzata da Bucarelli.

RAVENNA-TORTONA – La squadra ospite ha un ottimo approccio al match, tanto da provare subito a scappare nel punteggio, ma i romagnoli riescono a restare in scia senza capitolare. Il primo quarto, dunque, sorride ai piemontesi che si impongono 16-13. Nel secondo parziale Ravenna si cimenta in una bella rimonta che, però, per sua sfortuna non dura molto, poiché la formazioni avversaria riesce a tornare negli spogliatoi sul 31-26. Nella ripresa la Basket Piero Manetti prova a colmare il gap creatosi nella prima frazione di gioco, ma Tortona resta solida in difesa e concreta in attacco, qualità che le consentono di restare avanti nello score alla fine del terzo quarto (54-47). Ravenna, giocandosi il tutto per tutto negli ultimi dieci minuti di gara, riesce ad agguantare il pareggio sul 60-60 e, sul filo di lana, ad imporsi con il punteggio di 65-62.

MANTOVA-TORINO – Sfida equilibrata sin dalle primissime battute e valori in campo eguali per buona parte dei 40′ regolamentari, sebbene i talentuosi Pinkins e Diop abbiano sgretolato le certezze dei padroni di casa. Successo di Torino per 66-72, confezionato dalla commistione delle qualità dell’organico, ma anche dalle individualità emerse nei momenti clou dell’incontro. Mantova ha tentato di tener viva gara-3 dopo le due sconfitte in Piemonte, seppur l’apporto offensivo rilevante di un super Ceron (17 punti) non siano stati abbastanza per la causa lombarda. Alibegovic (11 punti) glaciale con triple pungenti sul più bello e meritatissimo trionfo di Torino, che si proietta inevitabilmente verso le semifinali dei playoff del girone argenteo.