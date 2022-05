Playoff 2022 Serie A2 basket: Pistoia domina una spenta Verona in gara-3 e allunga la serie

by Andrea Bellini

Carl Weathle - Foto profilo ufficiale Facebook Pistoia Basket 2000

La cronaca e i tabellino di Giorgio Tesi Group Pistoia-Tezenis Verona, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Gara perfetta per i padroni di casa, che approfittano della serata no degli avversari soprattutto dall’arco (7/31) e allungano la serie a gara-4: 86-77 il risultato della gara odierna.

LA PARTITA – L’avvio di gara sembra favorevole a Pistoia, ma Verona, almeno inizialmente, riesce a rispondere colpo su colpo (10-10). La tripla di Spanghero rappresenta una vantaggio che dura poco per gli scaligeri, che subiscono un parziale di 6-0 con Wheatle e il gioco da quattro chiuso da Johnson; primo parziale che va a Pistoia (24-20). I primi minuti del secondo quarto sono poveri di punti, e Verona non ne approfitta. Dopo metà parziale, Pistoia allunga con 5 punti conseguenti dal fallo di Casarin su Wheatle con annesso fallo tecnico (34-25). Verona reagisce, ma al massimo tocca il -5 (40-35), mentre la tripla di Wheatle sancisce il +10 all’intervallo lungo (47-37).

Il terzo quarto vede il distacco delle due squadre che rimane sull’ordine della doppia cifra: infatti, le percentuali in attacco di Pistoia non cambiano, e Verona fatica ad arginare le offensive dei toscani, che chiudono la mezz’ora di gioco con 15 punti di vantaggio (74-59). L’ultimo quarto vede Pistoia confermare la propria supremazia: Verona ha una reazione d’orgoglio importante e torna sotto la doppia cifra di svantaggio, ma è ormai troppo tardi.

TABELLINO

PISTOIA: 22 J. Johnson, 21 Wheatle, 13 Utomi, 8 Saccaggi, 8 Magro, 7 Riismaa, 4 Del Chiaro, 3 Della Rosa

VERONA: 17 Anderson, 14 Rosselli, 11 Pini, 9 Spanghero, 7 Casarin, 6 Caroti, 5 Udom, 3 X. Johnson, 3 Grant, 2 Nonkovic