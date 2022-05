Playoff 2022 basket Serie A1: buona la prima per Venezia, successo esterno contro Tortona

by Antonio Sepe

Stefano Tonut - Foto profilo ufficiale Facebook Venezia

Cronaca e tabellino di Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Successo esterno per i lagunari, che espugnano Casale Monferrato con il punteggio di 66-77 ed iniziano la serie nel migliore dei modi. Sugli scudi Watt e Theodore, ma gara molto positiva anche per Tonut e Bramos.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE

COMPOSIZIONE TABELLONI

RIVIVI LA DIRETTA

CRONACA – Avvio di match molto equilibrato, in cui le due squadre si sono alternate al comando ma senza mai prendere il largo. A chiudere avanti i primi 10 minuti è stata Tortona, che ha poi allungato in avvio di secondo grazie a Mascolo. I lagunari non hanno però mollato ed hanno ricucito le distanza, segnando con una certa regolarità dal perimetro. Meno bene invece Daum e Sanders, davvero imprecisi rispetto al solito e decisivi in negativo nelle difficoltà della Bertram Yachts. Venezia ha messo in discesa la gara nel terzo parziale, in cui sono saliti in cattedra Tonut e Theodore. Il canestro più importante, però, è stato senza alcun dubbio la tripla sulla sirena di Stone, che firma il +6. Infine, nel quarto decisivo, Tortona ha provato a ricucire il gap ma la Reyer ha continuato ad esprimersi ad ottimi livelli ed amministrare il proprio vantaggio, tenendo a debita distanza gli avversari. Sarà 66-77 il punteggio finale.

TABELLINO 66-77

TORTONA: Wright 16, Macura 14, Cain 10, Mascolo 8, Cannon 5, Filloy 5, Daum 4, Severini 2, Sanders 2, Tavernelli 0, Cattapan N.E., Mortellaro N.E.

VENEZIA: Watt 15, Bramos 13, Tonut 13, Theodore 13, Mazzola 6, Brooks 6, Morgan 5, Stone 3, Vitali 3, De Nicolao 0, Echodas N.E., Cerella N.E.