Playoff NBA 2021/2022: Philadelphia fallisce il primo match point, vincono i Raptors 110-102

by Antonio Sepe

Pascal Siakam - Foto profilo ufficiale Instagram

Nel match valido per gara-4 dei playoff NBA 2021/2022, i Toronto Raptors sconfiggono i Philadelphia 76ers con il punteggio di 110-102. Primo successo nella serie per la franchigia canadese, capace di annullare il primo match point a Embiid e compagni e garantirsi almeno gara-5. Il miglior realizzatore della serata è Pascal Siakam con 34 punti; bene anche Trent con 24. Tra le fila dei 76ers, spiccano i 22 punti di Embiid, i 21 di Harden e la doppia doppia di Harris (15 punti e 11 rimbalzi).

HIGHLIGHTS DEL MATCH

PLAYOFF NBA: RISULTATI E CLASSIFICHE

CRONACA – Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che avanzano punto a punto per larghi tratti. Toronto allunga nel secondo quarto, arrivando fino al +12, ma gli avversari restano in scia ed all’intervallo lungo hanno appena cinque lunghezze di ritardo. Molto equilibrata anche la terza frazione, in cui i Raptors di fatto conducono dall’inizio alla fine ma non riescono mai a scrollarsi di dosso i rivali. Ci riescono invece nel quarto decisivo, dove dopo un inizio equilibrato salgono in cattedra e non abbandonano più la doppia cifra di vantaggio fino all’ipoteca del successo. Alla fine sarà 110-102 il punteggio finale di gara-4.