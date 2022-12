Nba, Tatum e Booker show: Boston e Phoenix vincono e convincono

Non si ferma la corsa di Boston. I Celtics superano i Miami Heat 134-121 e consolidano la vetta ad est grazie ad uno straripante Jayson Tatum, autore di 49 punti con 8/12 dall’arco, 15/25 dal campo, 11 rimbalzi, 3 assist. Al resto pensano Jaylen Brown (26 punti) e Malcolm Brogdon (21). La scena della serata però se la prende Devin Booker che trascina i Suns al successo (132-113) contro i Bulls. Il 26enne chiude con 51 punti in 31 minuti, con un 20/25 dal campo e un 6/7 dall’arco. Dal 1954 ad oggi Booker è l’ottavo giocatore a mettere a referto più di 50 punti in 31 minuti giocati o meno.

Cade Milwaukee sul campo dei Knicks. Antetokounmpo domina con 37 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, ma non basta. Prove di continuità per i Lakers che trovano la terza vittoria in quattro partite. Stavolta a farne le spese sono i Blazers (109-128) e la firma è quella dei soliti due: LeBron chiude con 31 punti (6/8 dalla distanza), 7 rimbalzi e 8 assist. Anthony Davis fa registrare 27 punti e 12 rimbalzi. Non sorridono invece i Clippers che perdono sul campo dei Jazz 125-112. Undici minuti in campo per Fontecchio che chiude con una tripla a segno. Non bastano i 20 punti di Banchero invece agli Orlando Magic che cadono contro gli Hawks.

Gli altri risultati

Notte tra mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 113-85

Orlando Magic-Atlanta Hawks 108-125

Boston Celtics-Miami Heat 134-121

Brooklyin Nets-Wshington Wizards 113-107

New York Knicks-Milwaukee Bucks 103-109

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 109-101

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 126-108

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 119-111

Denver Nuggets-Houston Rockets 120-100

Phoenix Suns-Chicago Bulls 132-113

Utah Jazz-Los Angeles Clippers 125-112

Sacramento Kings-Indiana Pacers 137-114

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 128-109