Nba: Pau Gasol, Nowitzki e Popovich tra i candidati a Hall of Fame

La Naismith Basketball Hall of Fame ha annunciato l’elenco dei candidati per la classe del 2023. Sono presenti alcune leegende del basket americano come Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Gregg Popovich, Dwyane Wade e la nazionale olimpica femminile degli Stati Uniti del 1976. I finalisti saranno annunciati Venerdì 17 febbraio a Salt Lake City, Utah, durante l’Nba All-Star Weekend. L’intera classe del 2023, comprese quelle selezionate dai comitati ad elezione diretta, sarà svelata durante le Final Four NCAA a Houston, Texas, sabato 1 aprile. Il fine settimana di consacrazione inizierà al Mohegan Sun venerdì 11 agosto, seguito dalla cerimonia di ‘Enshrinement’ sabato 12 agosto presso la storica sede di Springfield.