Nba, i Phoenix Suns cambiano proprietà: Mat Ishba li acquista per 4 mld di dollari

I Phoenix Suns sono l’ultima franchigia NBA a cambiare proprietà, ma probabilmente non l’ultima a cambiarle in seguito ad uno scandalo. Quello che ormai si può considerare l’ex proprietario della franchigia dell’Arizona, Robert Sarver, era infatti stato bandito dalla lega per un anno e condannato a pagare 10 milioni di dollari dopo una serie di accuse e investigazioni in cui si passava da comportamenti misogini e razzisti ad episodi di bullismo nei confronti dei dipendenti. Sarver ne esce comunque con un bell’assegno, dato che i Suns sono stati acquistati dal miliardario americano Mat Ishbia, 42 anni, per la cifra record di 4 miliardi di dollari.

Cifra che evidenzia lo stato di salute della lega americana, che continua ad aumentare i suoi profitti e il suo valore anno dopo anno. Basti pensare che solamente otto anni fa, una franchigia come i Clippers, che giocano in un mercato enorme come quello di Los Angeles, erano stati acquistati da Steve Ballmer per circa 2 miliardi di dollari.