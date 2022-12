Nba, i Pelicans tornano a vincere. Sorride anche Utah

di Mattia Zucchiatti 2

Senza Zion Williamson, i New Orleans Pelicans si sbarazzano dei San Antonio Spurs (126-117) e scacciano via la crisi dopo quattro sconfitte consecutive. La partita non è mai in discussione: i texani trovano i primi due punti del match, ma è il loro unico vantaggio di una gara che al primo quarto è già sul +20. Jeremy Sochan prova a tenere a galla i suoi con 23 punti, nove rimbalzi e sei assist, ma non basta. A vestire i panni del trascinatore ci pensa CJ McCollum, autore di 40 punti – suo massimo stagionale – con 8 rimbalzi, 9 assist e 7/14 dall’arco. Fa il gregario Jonas Valanciunas con 16 punti e 10 rimbalzi, mentre sono 15 quelli a referto di Trey Murphy.

Prova di continuità per gli Utah Jazz che trovano la seconda vittoria in fila e a farne le spese sono i Washington Wizards. Gli ospiti vanno all’intervallo sul +6, ma è nella ripresa che si consuma la reazione di Utah. Malik Beasley mette a referto 25 punti, Jordan Clarkson ne aggiunge 23, mentre Lauri Markkanen si ferma a 21, con Walker Kessler primatista a rimbalzo (14). Non bastano ai Wizards i 30 punti di Bradley Beal. Tre minuti in campo per Simone Fontecchio, il tempo di concedersi una grande stoppata.

Risultati

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 126-117

Utah Jazz-Washington Wizards 120-112