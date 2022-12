NBA, Espn: Harden potrebbe tornare agli Houston Rockets in estate

Nel futuro di James Harden potrebbero esserci gli Houston Rockets. A rivelarlo è Espn, che spiega come la guardia attualmente in forza ai Philadelphia 76ers potrebbe fare ritorno alla sua ex squadra da free agent in estate. Quando è sbarcato a Philadelphia, Harden ha firmato un contratto di due anni che prevedeva anche la ‘player option‘ per la stagione 2023/2024. Se dovesse dunque decidere di non prolungare la sua permanenza ai 76ers, ‘il Barba’ sarebbe libero di accasarsi dove vuole.

Secondo alcune fonti, nonostante un addio burrascoso dai Rockets nel 2021, il giocatore sarebbe rimasto in buoni rapporti con l’ambiente e con la città. Ovviamente si tratterebbe di una scelta dettata da motivi familiari e non dettata dal desiderio di vincere l’anello viste le grandi difficoltà della franchigia. Situazione comunque in divenire, ergo da monitorare con attenzione.