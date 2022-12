Nba, Doncic non basta: Detroit supera Dallas all’overtime

di Mattia Zucchiatti 2

Dopo tre sconfitte consecutive, i Detroit Pistons tornano a vincere e lo fanno contro i Dallas Mavericks all’overtime per 131-125. Per i padroni di casa l’incubo della 19esima sconfitta stagionale stava per materializzarsi nel finale quando i Mavs hanno rimontato da un vantaggio di +9, trascinando la contesa all’overtime e trovando il sorpasso del +4. Due spunti di Jaden Ivey e due triple di Killian Hayes hanno tolto le castagne dal fuoco per Detroit. Trenta punti finali per Bojan Bogdanovic, a segno cinque volte su sei da tre. In evidenza, come detto, con l’incubo infortuni ormai alle spalle, anche Killian Hayes che chiude con 22 punti (8 al supplementare) e 8 assist. Positivi anche Marvin Bagley (19+13 rimbalzi) e Ivey dalla panchina (16). A Dallas non basta il solito straripante Luka Doncic che va a referto con 35 punti, 10 assist e 13/25 al tiro. Come non è sufficiente il contributo di Tim Hardaway Jr. (26 punti, 6/14 da tre) e di Christian Wood (25 dalla panchina).