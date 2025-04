Golden State passa in casa dei Los Angeles Lakers 123-116. Acuto di Steph Curry. Il 30 dei Warriors mette a segno 37 punti, 16 nel terzo quarto, 3 rimbalzi e 6 assist e contribuisce in modo decisivo alla vittoria della franchigia di San Francisco. Con un Jimmy Butler da soli 11 punti, Brandon Podziemski non tradisce le attese e segna 28 punti aggiungendo 8 rimbalzi e 6 assist. Jonathan Kuminga porta 18 punti e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina. 8 punti, 11 rimbalzi e 5 assist per Draymond Green. Sponda Lakers, brutta serata al tiro per Luka Doncic. Lo sloveno chiude con 19 punti, 8 rimbalzi e 7 assist e il 35% dal campo (6/17) e lo 0/6 da tre punti. LeBron James ultimo a mollare con 33 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Austin Reaves con 31 punti e 6 rimbalzi. In doppia cifra anche Rui Hachimura (24 punti+6 rimbalzo+3 assist). Golden State sale al quinto posto a Ovest e si avvicina a una vittoria di distanza dalla quarta posizione, occupata proprio dai Lakers. Memphis piega Miami in trasferta 110-108. A deciderla è il canestro i Ja Morant a un secondo dalla sirena. La stella dei Grizzlies totalizza 30 punti con 5 rimbalzi e 3 assist. 34 punti combinati tra Desmond Bane e Scottie Pippen Jr. (17+17). 13 punti a testa per Jaren Jackson Jr. e Jaylen Wells. Heat ko, nonostante i 35 punti di Tyler Herro e i 26+7+5 di Bam Adebayo. Super Giannis Antetokounmpo a Philadelphia. La stella di Milwaukee trascina i Bucks in casa dei 76ers con una tripla doppia monstre da 35 punti, 17 rimbalzi e 20 assist. Buona prova corale, in assenza del lungodegente Damian Lillard, della formazione di Doc Rivers. Oltre al lungo greco sono sei i giocatori in doppia cifra. Sono 17 per Brook Lopez e 16 per Kyle Kuzma. 13 per Gary Trent Jr e Taurean Prince, 12 per AJ Green e 10 Ryan Rollins. Philadelphia in tanking dopo la matematica certezza di essere fuori dalla zona play in. 28 punti e 6 rimbalzi per Adem Bona e 24 punti+10 assist per Quentin Grimes.

Nelle altre partite

Orlando vince 109-97 in casa di Washington. Paolo Banchero Mvp con 33 punti, 18 rimbalzi e 8 assist. Franz Wagner contribuisce alla causa con 27 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Sono 13+3+5 per Kentavious Caldwell-Pope. Wizards all’ottavo ko nelle ultime dieci. Bene Carlton Carrington (32+9+7). Minnesota corsara a Brooklyn. 105-90 per i Timberwolves, che si aggrappano al solito Anthony Edwards (28 punti+5 rimbalzi+3 assist) e a un ottimo Rudy Gobert (21 punti+18 rimbalzi). Vittoria esterna per Portland, che batte 112-103 Toronto. Sono 36 punti per Shaedon Sharpe, che trascina i Trail Blazers insieme a una Deni Avdija da 26 punti, 15 rimbalzi e 6 assist.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 61-15 Boston Celtics 56-20 New York Knicks 48-28 Indiana Pacers 45-31 Detroit Pistons 42-34 Milwaukee Bucks 42-34 Orlando Magic 38-40 Atlanta Hawks 36-40 Miami Heat 35-42 Chicago Bulls 34-42 Toronto Raptors 28-49 Brooklyn Nets 25-52 Philadelphia 76ers 23-54 Charlotte Hornets 19-57 Washington Wizards 17-60

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 64-12 Houston Rockets 50-27 Denver Nuggets 47-30 Los Angeles Lakers 46-30 Golden State Warriors 45-31 Minnesota Timberwolves 45-32 Los Angeles Clippers 44-32 Memphis Grizzlies 45-32 Dallas Mavericks 38-39 Sacramento Kings 36-40 Phoenix Suns 35-41 Portland Trail Blazers 34-43 San Antonio Spurs 32-44 New Orleans Pelicans 21-55 Utah Jazz 16-61

I risultati di giornata

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 113-126

Washington Wizards – Orlando Magic 97-109

Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves 90-105

Miami Heat – Memphis Grizzlies 108-110

Toronto Raptors – Portland Trail Blazers 103-112

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 116-123