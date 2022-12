Nba, Anthony Davis esagera: altri record, massimo stagionale e vittoria Lakers

di Mattia Zucchiatti 7

Ad Anthony Davis riesce tutto. Un mese in stato di grazia, con un piccolo record e una piccola pagina di storia in ogni partita. Stavolta, contro Milwaukee, il 29enne di Chicago non si limita a trascinare nuovamente i Lakers alla vittoria, ma ritocca il suo massimo stagionale a 55 punti e mette la firma su altri primati: in casa Lakers, prima di lui, solo Shaquille O’Neal (il 5 e il 14 aprile contro Golden State e Sacramento) era riuscito a collezionare due partite in fila con almeno 40 punti e 10 rimbalzi. Ma è anche il primo giocatore nella storia della franchigia a far registrare più di 40 punti, più di 10 rimbalzi e più di 3 stoppate in due partite consecutive. E per non farsi mancare nulla diventa anche il primo giocatore dai tempi di Patrick Ewing (1990) a completare una gara di regular season da almeno 50 punti, 15 rimbalzi, 3 stoppate con il 70% al tiro. Il massimo in carriera – 59 – è lì ad un passo e in una serata da record, c’è spazio anche per LeBron James che, non al meglio della condizione, chiude con 29 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Negli altri risultati, Boston si affida a Tatum (29 punti e 11 rimbalzi) e Brown (34 punti e 10 rimbalzi) per battere i Nets in trasferta 92-103. Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per i Grizzlies con un Ja Morant ancora sugli scudi contro i Pistons. La seconda scelta assoluta al draft 2019 nel terzo quarto segna 21 dei suoi 33 punti finali. I Blazers superano Indiana e festeggiano il ritorno in campo di Damian Lillard, che mette a referto 21 punti, 5/10 dall’arco e 6 assist. Vincono i Knicks contro i Cavaliers (92-81), mentre i Kings battono i Bulls 110-101.

Notte tra domenica 4 dicembre e lunedì 5 dicembre

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 95-133

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets 121-106

Brooklyin Nets-Boston Celtics 92-103

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies 112-122

New York Knicks-Cleveland Cavaliers 92-81

Sacramento Kings-Chicago Bulls 110-101

Washington Wizards-Los Angeles Lakers 119-130

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers 116-110