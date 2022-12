NBA 2022/2023: Williamson trascina i Pelicans in vetta alla Western, suicidio Mavs contro i Bucks

Nottata italiana tra venerdì e sabato sempre ricca di sfide oltreoceano, con ben dieci incontri di regular season NBA 2022/2023. I New Orleans Pelicans non hanno alcuna intenzione di fermarsi, battono 128-117 i Phoenix Suns e mantengono la leadership della Western Conference; 35 punti per Zion Williamson, che trascina al successo i suoi nonostante un Ingram ancora ai box. Al loro inseguimento restano i Memphis Grizzlies, vittoriosi 114-103 sui Detroit Pistons. Sfortunato Simone Fontecchio, che dopo l’incredibile prestazione contro i Warriors è costretto a saltare la partita contro i Timberwolves per un problema alla caviglia. I suoi Utah Jazz escono sconfitti per 108-118.

A Est i Milwaukee Bucks restano in scia della capolista Boston, vincendo per il rotto della cuffia a Dallas il big match contro i Mavericks di Luka Doncic. Mezzo suicidio da parte della franchigia texana, che sbaglia cinque liberi di fila nei minuti finali, due negli ultimi dieci secondi mentre era in vantaggio di uno, e finisce per subire il canestro della sconfitta da Brook Lopez. 105-106 lo score in favore dei Bucks, che hanno giocato nel finale senza Antetokounmpo, uscito per falli. Successo tirato anche da parte dei Philadelphia 76ers per 133-122 sui Los Angeles Lakers dopo un overtime. Anthony Davis e compagni recuperano addirittura sedici lunghezze di svantaggio nei quattro minuti conclusivi dei regolamentari, ma lo stesso AD sbaglia il libero della vittoria e a nel supplementare la fatica prende il sopravvento, con un 13-2 di parziale per Philadelphia.

Solita doppia-doppia (23 punti, 12 assist) di Haliburton nel successo 121-111 degli Indiana Pacers sui Washington Wizards alla quinta sconfitta consecutiva. Buona vittoria anche per gli Orlando Magic, che grazie ai 35 di Franz Wagner e i 23 di Paolo Banchero hanno la meglio 113-109 sui Toronto Raptors. 34 per Durant e 33 per Irving nel 120-116 dei Brooklyn Nets sugli Atlanta Hawks.

Sempre più giù gli Charlotte Hornets, al quarto stop consecutivo e ancora senza LaMelo Ball, finora in grado di giocare solo tre partite in stagione. In North Carolina passano i Knicks 102-121. Successo esterno sorprendente e molto importante, infine, per i Sacramento Kings, 95-106 a Cleveland contro i Cavaliers con 18 punti e 18 rimbalzi di Sabonis.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Notte tra venerdì 9 e sabato 10 dicembre

Indiana Pacers – Washington Wizards 121-111

Orlando Magic – Toronto Raptors 113-109

Charlotte Hornets – New York Knicks 101-121

Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 95-106

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 120-116

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 133-122

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 114-103

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 128-117

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 108-118

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 105-106