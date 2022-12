Nba 2022/2023: Simons ne mette 45 contro i Jazz di Fontecchio, male anche Banchero

Sette le partite che si sono giocate nella giornata di sabato 3 dicembre oltreoceano per la Regular Season NBA 2022/2023. Nel prime time italiano si erano giocate due sfide terminate con i successi in larga misura dei Dallas Mavericks e dei Sacramento Kings, rispettivamente su New York Knicks e Los Angeles Clippers. Nella vittoria dei Mavs, oltre al solito Doncic, da segnalare la gran serata al tiro di Tim Hardaway Jr, che ne mette 28. Kings invece guidati da 24 di Sabonis e dai 23 del rookie Keegan Murray, contro dei Clippers ancora senza Paul George e Kawhi Leonard.

RISULTATI E CLASSIFICHE

I Milwaukee Bucks, reduci dalla sconfitta contro i Lakers, decidono di far riposare molti titolari nella sfida contro gli Charlotte Hornets in back to back. Pur senza Antetokounmpo, Holiday e Middleton, però arriva la vittoria per 105-96. I 36 di Wiggins e i 30+10 di Curry trascinano i Golden State Warriors ad una facile affermazione sugli Houston Rockets, mentre Anfernee Simons ne mette addirittura 45 nella vittoria dei Portland TrailBlazers sugli Utah Jazz. Dodici minuti in campo, con 3 punti e 1/4 al tiro per Simone Fontecchio.

Brutta prestazione per Paolo Banchero, che in ventisei minuti raccoglie solo 9 punti con un 2/8 al tiro nella netta sconfitta degli Orlando Magic per mano dei Toronto Raptors. Infine, con un ottimo ultimo quarto gli Oklahoma City Thunder si impongono 135-128 a domicilio sui Minnesota Timberwolves, che dovranno fare a meno di Towns per alcune settimane. Solito trentello di Shai Gilgeous-Alexander, questa volta però aiutato anche dai compagni: ben sette i Thunder in doppia cifra.

Notte tra sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre

New York Knicks – Dallas Mavericks 100-121

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 96-123

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 96-105

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 128-135

Toronto Raptors – Orlando Magic 121-108

Golden State Warriors – Houston Rockets 120-101

Utah Jazz – Portland TrailBlazers 111-116