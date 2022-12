NBA 2022/2023: nona vittoria di fila per Brooklyn, volano i Pelicans

Il match più atteso della notte NBA era sicuramente quello tra Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets, in cui si affrontavano due delle migliori squadre della Eastern Conference. Ad avere la meglio sono stati gli ospiti, capaci di imporsi con il punteggio di 125-117 e centrare la nona vittoria consecutiva. I protagonisti? Neanche a dirlo Kevin Durant e Kyrie Irving, autori di 32 punti a testa. Serata inoltre speciale per il primo, che ha superato Tim Duncan nella lista dei migliori realizzatori di sempre in NBA, portandosi al 15° posto. A Cleveland non bastano i 46 punti di Garland.

Vincono e restano in zona play-off i Miami Heat, che regolano i Minnesota Timberwolves, mentre collezionano l’ennesima sconfitta stagionale i Detroit Pistons e i Charlotte Hornets, rispettivamente ultima e penultima della Conference. A sconfiggerle i Los Angeles Clippers, in grado di rimontare ben 14 punti nei minuti finali, e i Portland Trail Blazers.

A Ovest, invece, arrivano due vittorie per i fanalini di coda della Conference. Gli Houston Rockets liquidano i Chicago Bulls per 133-118, mentre i San Antonio Spurs battono gli Utah Jazz di Simone Fontecchio (per lui solo 5 minuti in campo e 0 punti). Infine, vincono senza far rumore i New Orleans Pelicans, che superano gli Indiana Pacers con un modesto 113-93 e restano ai vertici della Conference, alle spalle solo dei Nuggets.