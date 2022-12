NBA 2022/2023: Morant batte Giannis e guida i Grizzlies in testa alla Western, Jazz ancora vincenti sui Pelicans

Come di consueto sono poche le sfide andate in scena nel giovedì americano di Regular Season NBA 2022/2023, che fino a gennaio cerca di evitare lo “scontro” televisivo con l’NFL. Ma sono andati in scena quattro incontri che ci hanno comunque detto qualcosa. Ad esempio che abbiamo una nuova capolista nella Western Conference, ossia i Memphis Grizzlies. La tripla doppia di Ja Morant da 25 punti, 10 rimbalzi e 10 assist guida la franchigia del Tennessee a un dominio sui Milwaukee Bucks, battuti con quarantuno punti di scarto. Sconfitta pesante nel punteggio per Giannis e soci, che però restano ad una partita e mezza di distacco dai Celtics nella Eastern.

Cadono per la seconda volta in tre giorni i New Orleans Pelicans contro gli Utah Jazz. All’overtime si impongono i Jazz 132-129, bravi a reagire nei cinque minuti supplementari dopo essere stati ripresi a due secondi dal termine dalla tripla di Trey Murphy. I 31 punti di Zion Williamson e i 29 di C.J. McCollum non sono bastati alla squadra allenata da Willie Green, che quindi è costretta a cedere la testa della conference. Continua invece la sorprendente stagione della franchigia di Salt Lake City, che trova un Jordan Clarkson mattatore da 39 punti. Sopra i 30 anche Lauri Markkanen, che ne mette a referto 31. Ancora out per il problema alla caviglia Simone Fontecchio.

I 41 di Tyler Herro e la doppia doppia da 20+10 di Jimmy Butler guidano i Miami Heat al terzo successo consecutivo. A Houston passano 108-111 sui Rockets, che hanno mandato comunque sei giocatori in doppia cifra. Tornano al successo, infine, i Phoenix Suns, che a Los Angeles superano 95-111 dei Clippers orfani di George, Leonard, Powell, Jackson e Zubac.

