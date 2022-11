Programma ricchissimo di partite, quello di Nba 2022/2023 tra domenica 27 e lunedì 28 novembre. Da est arrivano solo conferme, visto che vincono sia i Boston Celtics che i Milwaukee Bucks, e torna alla vittoria anche Cleveland, battendo per 94-102 il fanalino di coda Detroit. In assenza di Tatum per un problema alla caviglia, è Jaylen Brown a guidare i suoi con una prestazione da 36 punti, ma i Celtics godono di percentuali al tiro molto alte (55% dal campo, 26/26 a gioco fermo) con una panchina da 46 punti: contro Washington Wizards finisce 130-121. Non c’è solo la sfida tra Giannis Antetokounmpo (30-11-4) e Luka Doncic (27-5-12) in Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: tra i padroni di squadra si distingue un Grayson Allen da 7/7 dall’arco nel solo primo tempo, e per gli ospiti arriva il quarto KO consecutivo.

Stessa striscia di Orlando Magic, battuta nettamente per 103-133 da Philadelphia. Paolo Banchero si conferma il top scorer dei suoi, pur con percentuali non entusiasmanti: 18 punti con 1/3 da tre e 3/6 su tiro libero, ma la buona notizia è il pieno recupero dall’infortunio alla caviglia. I Sixers devono ancora fare a meno del trio Harden-Maxey-Embiid, ma festeggiano con i 29 punti di Milton e i 25 di Harris.

Ja Morant da tripla doppia (27-14-10), la quinta in carriera, in New York Knicks-Memphis Grizzlies, ma per gli ospiti ci sono anche Brooks e Jackson Jr oltre i 20 punti, oltre alla doppia doppia (16-10) di Adams. Infine, prestazione monumentale di Ivica Zubac in Los Angeles Clippers-Indiana Pacers. Il croato classe ’97 chiude con 14/17 al tiro che vuol dire 31 punti, a cui aggiunge la bellezza di 29 rimbalzi (oltre a tre assist e tre stoppate), mancando il traguardo del 30+30 solo per il sesto fallo arrivato proprio nel finale. Numeri che comunque in Nba si sono visti solo quattro volte negli ultimi 40 anni, e che mancavano dal 32+30 di Dwight Howard nel 2018.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nba 2022/2023 – Notte tra domenica 27 e lunedì 28 novembre

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers 111-97

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 114-137

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers 114-100

Atlanta Hawks-Miami Heat 98-106

Boston Celtics-Washington Wizards 130-121

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 94-102

New York Knicks-Memphis Grizzlies 123-127

Orlando Magic-Philadelphia 76ers 103-133

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks 124-115