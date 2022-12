NBA 2022/2023, litiga con l’arbitro: multato di 35mila dollari Ja Morant

Ja Morant ha ricevuto una multa di 35mila dollari per il suo comportamento durante il match contro i Minnesota Timberwolves, valido per la regular season NBA 2022/2023. La stella dei Memphis Grizzlies era stata espulsa a poco più di un minuto dal termine della gara, dopo aver ricevuto un tecnico. In un comunicato, la NBA ha spiegato che Morant si è rivolto verso un ufficiale di gara “con un linguaggio inappropriato“, che gli è dunque costato una sanzione.