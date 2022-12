Nba 2022/2023: LeBron e un Westbrook vintage rialzano i Lakers, i Magic di Banchero espugnano Boston

Dieci partite nella notte italiana tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre tra le arene dell’NBA 2022/2023. I Los Angeles Lakers riescono a mettersi alle spalle il suicidio nei minuti finali contro i Boston Celtics di martedì e superano 126-108 i Denver Nuggets. Un LeBron James da 30 punti e un Russell Westbrook vintage in tripla doppia (15+11+12) garantiscono il successo ai californiani contro Jokic e compagni, ma al solito il sorriso è solo a metà a causa dell’ennesimo problema fisico per Anthony Davis. Infortunio al piede per il prodotto di Kentucky, che dovrà sostenere ulteriori accertamenti.

Con Stephen Curry indisponibile per alcune settimane si apre un periodo decisamente importante e complicato per i Golden State Warriors, che già non erano partiti benissimo in questa RS. Ora, senza il loro MVP, dovranno cercare di rimanere a galla e non sprofondare in classifica. Si inizia però con una sconfitta a Philadelphia, dove i 76ers vincono 118-106 con il solito Embiid dominante da 34 punti e 13 rimbalzi.

I 33 di Luka Doncic e i 32 conditi da 12 rimbalzi di Christian Wood in uscita dalla panchina trascinano al successo i Dallas Mavericks per 130-110 sui Portland TrailBlazers. Senza i due lunghi Towns e Gobert e anche D’Angelo Russell, vincono di misura i Minnesota Timberwolves per 110-112 a Oklahoma City contro i Thunder. Chiamati in causa hanno risposto presente Naz Reid (28 punti, 9 rimbalzi) e Austin Rivers con 20. Non hanno alcuna intenzione di fermarsi anche i Sacramento Kings, corsari a Detroit 113-122 con tutto il quintetto titolare in doppia cifra.

Prosegue il buon momento e la risalita degli Orlando Magic, che si prendono il lusso di espugnare il TD di Garden, sconfiggendo 109-117 i Boston Celtics. Moe e Franz Wagner ne mettono rispettivamente 25 e 19 sul tabellino, con Banchero che aggiunge 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Rovinato il ritorno di Robert Williams, all’esordio stagionale per i padroni di casa dopo l’intervento chirurgico estivo.

Brooklyn Nets sempre più in crescita ora che sembrano definitivamente risolte le faccende riguardanti i problemi extra campo di Kyrie Irving. Dopo il successo a domicilio per 116-119 a Toronto contro i Raptors ora il record segna diciotto vittorie e dodici sconfitte. 32 per Kyrie, 28 per KD nella vittoria oltre il confine canadese, nonostante i 39 di VanVleet. Sorridono anche sull’altra sponda dell’East River, con i Knicks che proseguono nel loro buon inizio d’annata. A Chicago arriva una vittoria schiacciante per 91-114 contro dei Bulls che al contrario continuano ad incontrare enormi difficoltà e ora sono sei gare sotto il 50%.

Nonostante il ritorno di LaMelo Ball e Gordon Hayward arriva un’altra sconfitta per gli Charlotte Hornets, battuti 106-125 in casa dagli Atlanta Hawks del duo Trae Young (31 punti e 9 assist)-Bogdan Bogdanovic (28 punti e 9 rimbalzi). Ritorno alla vittoria per i Cleveland Cavaliers 118-112 sugli Indiana Pacers con Donovan Mitchell che scollina quota 40, piazzandone 41.

Notte tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre

Detroit Pistons – Sacramento Kings 113-122

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 106-125

Boston Celtics – Orlando Magic 109-117

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 118-112

Philadelphia 76ers – Golden State Warriors 118-106

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 116-119

Chicago Bulls – New York Knicks 91-114

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 110-112

Dallas Mavericks – Portland TrailBlazers 130-110

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 126-108