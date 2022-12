Nba 2022/2023: i Rockets rovinano il ritorno a Houston di Harden, Kawhi trascina i Clippers

Inizia una nuova settimana di Regular Season NBA 2022/2023, con otto partite che si sono disputate nella notte italiana tra lunedì 5 e martedì 6 dicembre. Partiamo dall’ultimo match andato in scena in ordine cronologico, vale a dire la sfida sulla Baia di San Francisco tra i Golden State Warriors e gli Indiana Pacers. I campioni NBA in carica sono caduti dinanzi al proprio pubblico al cospetto dell’insospettabile rookie canadese Andrew Nembhard. Il classe ’00 ha sfruttato al meglio l’assenza di Tyler Haliburton, facendosi trovare più che pronto: 31 punti, 8 rimbalzi e 13 assist per battere Curry e compagni.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Ad Ovest cade anche la capolista di conference. I Phoenix Suns, per la quattordicesima gara consecutiva senza Chris Paul, cedono nettamente con il punteggio di 130-116 a Dallas contro i Mavericks, guidati al solito dai 33 di Luka Doncic. Il rientrante Kawhi Leonard riporta al successo i Los Angeles Clippers con un paio di canestri negli ultimi 40” di gara e il game winner quando il tabellone segnava :01.4 sul cronometro. I californiani passano 117-119 a Charlotte. Ai vertici della Western vincono anche i Memphis Grizzlies, pur senza Ja Morant, sostituito egregiamente da Tyus Jones. Il prodotto di Duke University mette a referto 28 punti, 5 rimbalzi e 10 assist nel 101-93 sui Memphis Grizzlies.

In testa alla Eastern restano i Boston Celtics, vittoriosi 110-116 contro i Raptors grazie ad una prestazione corale del quintetto base. 31 per Tatum, 22 per Brown, 18 per Smart e 13 per Griffin, che sostituiva Horford, tenuto a riposto nel back to back. Giannis Antetokoumpo guida al successo i Milwaukee Bucks per 102-109 ad contro gli Orlando Magic, nonostante la quasi tripla doppia di Paolo Banchero, autore di 20 punti, 12 rimbalzi e 7 assist.

Il ritorno di James Harden non interrompe la striscia di sconfitte dei Philadelphia 76ers, arrivata a tre. Nonostante i 21 del “Barba”, i 27 di Harris e i 39 di Embiid, i Rockets si impongono 132-123 all’overtime, rovinando la festa all’ex. Cadono anche gli Atlanta Hawks, sconfitti in casa per 114-121 dai Thunder di un Shai Gilgeous-Alexander (35 punti) sempre più in ascesa.

Notte tra lunedì 5 dicembre e martedì 6 dicembre

Orlando Magic – Milwaukee Bucks 102-109

Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers 117-119

Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder 114-121

Toronto Raptors – Boston Celtics 110-116

Houston Rockets – Philadelphia 76ers 132-123

Memphis Grizzlies – Miami Heat 101-93

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 130-111

Golden State Warriors – Indiana Pacers 104-112