Nba 2022/2023: Grant trascina i Blazers, bene Phoenix

Terza sconfitta consecutiva per gli Orlando Magic, che sul campo di casa cadono contro i Philadelphia 76ers sul 99-107. I Blazers tornano invece al successo al Madison Square Garden di New York contro i Knicks; guidati da un Grant scatenato e autore di 44 punti, gli ospiti si sono imposti dopo i tempi supplementari sul 129-132. Vittorie casalinghe per Celtics, 122-104 ai danni dei Sacramento Kings, e Rockets, 128-122 contro gli Atlanta Hawks, mentre al Bankers Life Fieldhouse è rimonta nell’ultimo quarto degli Indiana Pacers che riescono ad avere la meglio sui Brooklyn Nets con il punteggio di 128-117. Dominio Memphis Grizzlies contro New Orleans Pelicans (132-111), mentre i Miami Heat si sono imposti di misura sul terreno di casa contro i Washington Wizards (110-107). Bene anche Milwaukee Bucks, 117-102 ai danni dei Cleveland Cavaliers, e Phoenix Suns, 108-102 contro Detroit Pistons. Vittoria i supplementari per gli Oklahoma City Thunder, che con cinque punti consecutivi finali si sono imposti 123-119 contro i Chicago Bulls, e ritorno al successo per i Los Angeles Lakers, che con un quarto quarto dominato hanno la meglio in casa dei San Antonio Spurs sul 92-105. Curry trascina i Warriors al 129-118 contro gli Utah Jazz, e vittoria esterna per i Denver Nuggets, 104-114 ai danni dei Los Angeles Clippers.