È una notte di NBA 2022/2023 tutta italiana, quella vissuta tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre. Simone Fontecchio firma la sua miglior prestazione Oltreoceano risultando decisivo per gli Utah Jazz con i suoi 18 punti all’attivo dalla panchina, con il 60% dal campo e soprattutto la schiacciata decisiva che vale il sorpasso su Golden State a due secondi dal termine. Paolo Banchero di punti invece ne segna 23 nel successo di Orlando Magic contro Los Angeles Clippers all’overtime, interrompendo così la lunghissima striscia di nove sconfitte consecutive per la formazione della Florida: il classe 2002 non vive una gran serata dal punto di vista realizzativo (5/13 dal campo), ma a gioco fermo è quasi infallibile, con 13 tiri liberi a segno su 14 tirati, risultando il miglior realizzatore di squadra davanti alla doppia doppia di Wagner (20 punti e 13 rimbalzi).

RISULTATI E CLASSIFICHE

Tra gli altri risultati di una serata che ha visto quasi solo vittorie casalinghe, l’unico successo esterno è quello di Boston Celtics, che travolge i Phoenix Suns con un perentorio 98-125, prendendo il largo già nel primo tempo (42-69): Brown e Tatum viaggiano a braccetto e terminano con 25 punti ciascuno, e ora a Ovest è New Orleans a comandare, dopo la vittoria per 104-98 su Detroit.

NBA 2022/2023 – Risultati notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre

Orlando Magic-Los Angeles Clippers 116-111 OT1

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 122-116

New York Knicks-Atlanta Hawks 113-89

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers 126-113

Chicago Bulls-Washington Wizards 115-111

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 123-102

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings 126-113

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers 121-115

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons 104-98

Utah Jazz-Golden State Warriors 124-123

Phoenix Suns-Boston Celtics 98-125