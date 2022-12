Spettacolo ed emozioni nelle sette partite giocate nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre, valide per l’Nba 2022/2023. Cade Phoenix Suns nella trasferta di New Orleans: mancano Ingram da una parte e Booker dall’altra, per cui ecco che tra i Pelicans brilla il solito Williamson con 35 punti, mentre negli ospiti Ayton e Bridges chiudono rispettivamente con 28 e 27 punti. Partita trascinata all’overtime da Chris Paul, che sbaglia il libero della vittoria. Al supplementare si distingue McCollum, che chiude con 29 punti totali e sancisce la settima vittoria di fila per i suoi.

Striscia positiva anche per Orlando Magic, trascinata da una doppia doppia di Paolo Banchero da 20 punti e 12 rimbalzi, a cui si aggiungono i 23 di Wagner e poi gli ottimi contributi dalla panchina di Bamba (18 punti e 9 rimbalzi) e Anthony (14-6-6). Arriva così un bel successo contro i Toronto Raptors, che vale la terza vittoria consecutiva: “evento” che non capitava ormai da due anni per Orlando. Joel Embiid ancora una volta straripante: il centro di Philadelphia chiude ancora sopra i 50 punti, e dopo i 59 della sfida con Utah, ne segna 53 contro Charlotte Hornets, a cui non bastano i 29 a testa di Rozier e Oubre.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LeBron James a Anthony Davis, con 35 e 34 (più 15 assist) punti, guidano i Los Angeles Lakers al successo contro Detroit Pistons, ma la partita più emozionante è quella della State Farm Arena, dove Atlanta Hawks la spunta sui Chicago Bulls grazie al secondo buzzer beater di stagione del rookie AJ Griffin. Sfida che si risolve al supplementare, dopo che Derrick Jones Jr aveva sbagliato il libero della vittoria nei regolamentari; Trae Young sembra firmare il canestro della vittoria per gli Hawks, ma Bogdan Bogdanovic è ingenuo a mandare in lunetta DeRozan, che non sbaglia i tre liberi. Con cinque decimi di secondo ancora sul cronometro, AJ Griffin vola in aria e girandosi riesce a segnare un canestro strepitoso, riportando al successo i suoi dopo tre sconfitte di fila.

Nba 2022/2023 – Notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 129-124 OT1

Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 117-124

New York Knicks – Sacramento Kings 112-99

Orlando Magic – Toronto Raptors 111-99

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 131-113

Atlanta Hawks – Chicago Bulls 123-122 OT1

Houston Rockets – Milwaukee Bucks 97-92