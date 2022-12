Nba 2022/2023: decima vittoria consecutiva per Brooklyn, Bucks ko contro Chicago

I Detroit Pistons tornano alla vittoria dopo sei ko consecutivi nelle scorse sei partite, e lo fanno sul campo di casa battendo gli Orlando Magic sul 121-101. Continua il momento positivo per i Washington Wizards, che alla Capital One Arena dominano Phoenix sul 127-102, mentre è battaglia fino agli ultimi secondi tra Atlanta Hawks e Brooklyn Nets, con gli ospiti che sono riusciti ad imporsi sul 107-108. Secondo successo consecutivo per i Miami Heat, che hanno avuto la meglio sul 112-98 contro i Los Angeles Lakers, mentre Jordan Poole trascina i Golden State Warriors alla terza vittoria di fila battendo 112-107 gli Utah Jazz. Altre battaglie decise negli ultimi secondi sugli altri tre campi: i New Orleand Pelicans si sono imposti 119-118 sui Minnesota Timberwolves, i Sacramento Kings hanno battuto 127-126 i Denver Nuggets e i Chicago Bulls hanno avuto la meglio ai supplementari sui Milwaukee Bucks sul punteggio di 119-113.