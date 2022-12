Otto le sfide andate in scena nella notte NBA 2022/2023 tra sabato e domenica, con il piatto forte riservato al rematch delle scorse Finals tra Golden State Warriors e Boston Celtics. Al Chase Center di San Francisco finisce come cinque mesi fa, con Steph Curry da 32 punti e Klay Thompson da 34 che guidano la propria franchigia al successo. Ai Celtics non bastano i 31 di Brown, anche perché Tatum incappa in una brutta serata al tiro, concludendo con 6/21 dal campo e 2/9 dall’arco.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Golden State guadagna qualche posizione in una Western ancora molto lottata ed equilibrata. Rimettono piede tra le prime sei i Portland TrailBlazers, che superano 124-118 i Minnesota Timberwolves grazie al backcourt composto da Damian Lillard e Anfernee Simons. Il primo ne mette 36 con 15/15 ai liberi, il secondo ne fa segnare 31 sul tabellino con un 13/22 al tiro e 5/10 da tre. In un altro scontro tra pretendenti all’ovest, i Denver Nuggets sconfiggono con molte difficoltà una versione molto rimaneggiata degli Utah Jazz, senza Conley, Sexton, Clarkson, Markkanen e Fontecchio. Fondamentale una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi e 14 assist di Jokic.

Dopo la cocente sconfitta allo scadere contro i Bucks, Jason Kidd fa riposare Doncic nel back to back contro Chicago e il risultato è l’ovvia conseguenza. I Bulls, con DeRozan e Vucevic sopra i 20, mettono a referto 144 punti e vincono con ventinove lunghezze di margine sui texani. Tante assenze anche per i Brooklyn Nets, che però riescono comunque ad ottenere il successo. Senza Irving, Durant, Simmons, Harris e altri elementi di rotazione vincono 133-136 sul campo degli Indiana Pacers, ai quali non basta il solito Haliburton (35 punti, 9 assist).

Vincono anche i Cavs 110-102 sugli Oklahoma City Thunder con Allen, Mobley e LeVert tutti sopra i venti punti. Paul George ne mette 36 nel successo esterno dei Clippers sugli Wizards, mentre i Miami Heat proseguono nel loro complicato inizio di stagione, cedendo 111-115 in casa contro i San Antonio Spurs.

Notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre

Miami Heat – San Antonio Spurs 111-115

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 133-136

Washington Wizards – Los Angeles Clippers 107-114

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 110-102

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 144-115

Golden State Warriors – Boston Celtics 123-107

Denver Nuggets – Utah Jazz 115-110

Portland TrailBlazers – Minnesota Timberwoles 124-118