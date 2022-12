La notte NBA tra venerdì 2 dicembre e sabato 3 dicembre ha visto la disputa di ben 11 match. In primo luogo i Miami Heat hanno ottenuto una vittoria esterna di grande prestigio sul campo dei Boston Celtics. Gli ospiti si sono imposti dopo un tempo supplementare, 116-120, grazie alle ottime prestazioni al tiro di Bam Adebayo e Tyler Herro, autori di 28 e 26 punti. Buono anche il rendimento nel match di Jimmy Butler, appena tornato sul parquet, con 25 punti e 15 rimbalzi.

Tra i successi degni di nota non si può non citare quello dei Los Angeles Lakers, capaci di imporsi 129-133 contro i Milwaukee Buks. In questo caso ottime prestazioni al tiro di Anthony Davies, 44 punti e 10 rimbalzi, così come di Russel Westbrook, 15 punti e 11 assist, e LeBron James, 28 punti e 11 assist.

Ancora una buona prestazione poi per Paolo Banchero, 22 punti e 5 rimbalzi, che non basta però per evitare la sconfitta di Orlando contro i Cleveland Cavaliers per 107-96. Tra gli azzurri Simone Fontecchio gioca venti minuti, mettendo a referto 9 punti e contribuendo alla vittoria degli Utah Jazz contro gli Indiana Pacers, 139-119.

Ecco tutti i risultati della notte:

Nba 2022/2023 – Notte tra venerdì 2 sabato 3 dicembre

Charlotte Hornets – Washington Wizards 117-116

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 117-109

Boston Celtics – Miami Heat 116-120 d.t.s

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 114-105

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 107-96

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 129-133

Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers 117-109

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 99-117

Houston Rockets – Phoenix Suns 121-122

Utah Jazz – Indiana Pacers 139-119

Golden State Warriors – Chicago Bulls 119-111