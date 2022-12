Nba 2022/2023: Cavs con una “statement win” sui Bucks, cadono ancora i Celtics

Come di consueto la notte tra il mercoledì e il giovedì è sempre, insieme al venerdì, una delle due più ricche della settimana in quanto a numero di incontri in programma per l’NBA 2022/2023. Nella Eastern Conference continua il periodo buio dei Boston Celtics, che all’intervallo sono sotto di ventotto contro gli Indiana Pacers e nonostante una rimonta messa a segno negli ultimi 24′ non riescono nell’impresa di recuperare. Al TD Garden passano i Pacers grazie ai 33 punti del solito Haliburton.

Sia i Celtics che i Bucks devono iniziare a guardarsi alle spalle, perché gli inseguitori arrivano in massa. Primi tra tutti i Cleveland Cavaliers, che con i 36 di Donovan Mitchell superano 114-106 proprio Antetokoumpo – al quale non bastano 45 punti e 14 rimbalzi – e compagni, portandosi ad una sola gara di distanza dalla vetta. Ma molto vicini sono anche i Brooklyn Nets, che strapazzano 143-113 dei Golden State Warriors piuttosto rimaneggiati. Il blowout ha permesso quantomeno a Steve Kerr di concedere minuti all’ex scelta numero 1 al draft Wiseman, che ha risposto con il suo massimo in carriera di 30 punti. In ascesa anche i Philadelphia 76ers, che si sbarazzano facilmente 113-93 dei Detroit Pistons.

Sempre ad Est, arriva il secondo successo consecutivo dei Chicago Bulls su un buzzer beater a rimbalzo d’attacco di Dosunmu: ad Atlanta finisce 108-110. Si ferma a otto la striscia di vittorie di fila dei New York Knicks, che in back to back devono arrendersi 106-113 ai Toronto Raptors, con Siakam che ne mette a referto 52 sul tabellino. Dopo l’ultimo stop tornano a vincere anche gli Orlando Magic, che guidati dalla doppia doppia di Banchero (23 punti, 13 rimbalzi), espugnano l’arena degli Houston Rockets 110-116.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Ad Ovest, oltre ai Golden State Warriors, attualmente fuori anche dai play-in, continuano a passarsela male anche i Los Angeles Lakers. Senza Davis, Westbrook e Reaves arriva la sconfitta 134-120 contro i Sacramento Kings di un Sabonis da tripla doppia con 13 punti, 21 rimbalzi e 12 assist. Sorride l’altra metà di Los Angeles, con i Clippers che hanno vita facile contro gli Hornets, imponendosi 126-105.

Provano a risollevarsi i Dallas Mavericks, che tornano al successo grazie ai 25 punti, 9 rimbalzi e 10 assist di Doncic nel 99-104 sul campo dei Minnesota Timberwolves. E infine Shai Gilgeous-Alexander dopo il game winner di pochi giorni fa regala un’altra vittori agli Oklahoma City Thunder contro i Portland Trail Blazers: i suoi 27 punti sono decisivi nel 101-98 finale.

Notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 114-106

Philadelphia 76ers – Detroti Pistons 113-93

Atlanta Hawks – Chicago Bulls 108-110

Boston Celtics – Indiana Pacers 112-117

Brooklyn Nets – Golden State Warriors 143-113

New York Knicks – Toronto Raptors 106-113

Houston Rockets – Orlando Magic 110-116

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 99-104

Oklahoma City Thunder – Portland TrailBlazers 101-98

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 134-120

Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets 126-105