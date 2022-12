Nba 2022/2023: Booker da 58 nel successo dei Suns sui Pelicans, i Grizzlies inciampano contro Okc

Sette partite nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 dicembre di NBA 2022/2023, che si avvicina a grandi passi all’imperdibile appuntamento del Christmas Day tra sette giorni. Gerarchie che continuano ad essere poco definite in testa alla Western Conference, dove i Memphis Grizzlies che da poco avevano preso il comando si fanno sorprendere 115-109 dagli Oklahoma City Thunder pur senza Shai Gilgeous-Alexander. La franchigia del Tennessee resta prima, ma ora c’è un terzetto composto da Pelicans, Nuggets e Suns nello distanza di una partita e mezza.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Phoenix che finalmente si prende una rivincita dopo le due sconfitte della scorsa settimana a New Orleans. Devin Booker ha la mano calda e ne mette 58 davanti al pubblico di casa per sconfiggere Zion Williamson e compagni 118-114. A Ovest prosegue la risalita anche dei Los Angeles Clippers, vincenti 102-93 su dei Washington Wizards che rischiano di sprofondare sempre più senza l’infortunato Bradley Beal. Altro stop invece per i Dallas Mavericks, che senza Luka Doncic perdono 100-99 all’overtime contro i Cleveland Cavaliers. Zero canestri negli ultimi due minuti di supplementari, decide una schiacciata di Jarrett Allen a 2:01 dal termine.

32 per Anfernee Simons nel facile successo esterno dei Portland Trail Blazers sui Rockets per 95-107, così come a senso unico è stato il match tra Milwaukee Bucks e Utah Jazz. Nonostante le assenze di Antetokounmpo e Middleton finisce 123-97 con Lopez, Holiday, Portis e Allen tutti in doppia cifra. Jimmy Butler e Bam Adebayo trascinano alla vittoria i Miami Heat per 101-111 a San Antonio contro gli Spurs.

Notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre

Los Angeles Clippers – Washington Wizards 102-93

San Antonio Spurs – Miami Heat 101-111

Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks 100-99 OT

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 95-107

Milwaukee Bucks – Utah Jazz 123-97

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 115-109

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 118-114