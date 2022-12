Dallas Mavericks, svelata la statua dedicata a Dirk Nowitzki (FOTO)

Prima della sfida natalizia contro i Los Angeles Lakers, è stata svelata la statua dedicata alla leggenda dei Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki. Nello spazio antistante l’American Airlines Center, da questo Natale, troverà spazio il fadeaway del primatista di presenze coi Mavs. Una cerimonia simile a quella che ebbe luogo già tre anni fa, quando al miglior marcatore straniero in Nba fu dedicata una strada a Dallas. Il tedesco ha vinto un titolo nel 2011 venendo nominato MVP delle Finals, mentre nel 2007 ha conquistato il titolo di MVP della stagione.

The Dirk Nowitzki statue has been unveiled in Dallas.

