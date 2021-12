Napoli-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

Andrea Zerini - Napoli - Foto: olimpiamilano.com

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta GeVi Napoli Basket-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I neopromossi partenopei arrivano all’importante impegno con cinque vittorie consecutive, che vale attualmente la terza posizione in coabitazione proprio con gli uomini di coach Molin, che nell’ultima giornata hanno battuto Tortona, riscattando la precedente sconfitta contro Trieste. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 19 dicembre. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON