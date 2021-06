Italbasket, i 16 convocati per il Torneo di Amburgo: assente Banchero

by Alessandro Amoruso

Niccolò Melli - Foto FIP

Con alle spalle nove giorni di lavoro in Val Rendena, l’Italbasket di coach Meo Sacchetti è ora pronta a una nuova tappa di avvicinamento al Torneo preolimpico di Belgrado (29 giugno-4 luglio). Si parla del Torneo di Amburgo previso dal 18 al 20 giugno e in cui l’Italia dovrà vedersela con Tunisia, Repubblica Ceca e Germania. Ai nove atleti già in raduno a Pinzolo si aggregano altri sette azzurri: saranno dunque 16 gli italiani presenti al raduno di Milano previsto per lunedì 14 giugno.

Concluso il torneo tedesco Sacchetti sarà in grado di diramare la lista dei convocati per l’amichevole di Milano contro il Venezuela e, soprattutto, per il Torneo preolimpico. Non si aggregherà alla squadra Paolo Banchero, trattenuto negli Stati Uniti per impegni accademici con l’Università di Duke. Di seguito tutti i convocati:

🇮🇹 16 per Milano e Amburgo Si delinea il roster per il Preolimpico. Sacchetti aggrega Melli, Mannion, Polonara, Spissu, Tonut, M. Vitali e Gaspardo. Il 21 giugno il roster definitivo con gli ultimi convocati. ⏳ ➡ https://t.co/75l5KvsXQV#NothingButAzzurri#Italbasket pic.twitter.com/t65QZdQIe1 — Italbasket (@Italbasket) June 13, 2021