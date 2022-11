Highlights Virtus Bologna-Brindisi 98-68: Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Antonio Sepe 7

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Brindisi 98-68, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Scariolo, dopo aver rallentato in Eurolega con due sconfitte negli altrettanti impegni avuti in settimana, non tradiscono in campionato. Altra vittoria comoda e primo posto in solitaria e da imbattuti. Niente da fare per i pugliesi di coach Vitucci, che tentano di fermare la marcia delle vu nere ma fin da subito capiscono che non è la serata giusta. Di seguito il video con le azioni più significative ed i momenti più importanti della partita.

