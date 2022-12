Highlights Venezia-Prometey 71-75, basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 26

Gli highlights di Umana Reyer Venezia-Prometey, match valevole per la nona giornata dell’Eurocup 2022/2023 di basket. Sconfitta casalinga al Taliercio per i lagunari, sconfitti con lo score di 71-75 dalla compagine ucraina. Venezia va avanti, scivola a -10 ma nel finale torna a un solo possesso di ritardo. Il tiro del pareggio di Brooks non va però a buon segno e la vittoria va al Prometey. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocare della partita.