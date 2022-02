Highlights Trieste-Tortona 84-92, quarti di finale Final Eight Coppa Italia 2022 basket (VIDEO)

by Andrea Bellini 13

Il video con gli highlights e i gol di Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona Tortona, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Dopo un primo quarto equilibrato, i friulani perdono efficacia in attacco e subiscono l’intraprendenza dei piemontesi, che guadagnano una posizione di vantaggio che non lasceranno più: 82-94 il risultato finale. Tortona vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Virtus Bologna e Brindisi.

CRONACA e TABELLINO

IL TABELLONE COMPLETO

PROGRAMMA e ORARI QUARTI DI FINALE

TABELLONE SEMIFINALI

PROGRAMMA e ORARI SEMIFINALI