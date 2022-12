Highlights Trieste-Brindisi 66-83, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Brindisi batte Trieste fuori casa e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Vitucci chiude il match a inizio quarto quarto e costringe i padroni di casa alla sconfitta 83-66. Perde Trieste dopo la vittoria contro Reggiana e resta ferma in terzultima posizione con 3 vittorie e 7 sconfitte. Top scorer dell’incontro Perkins con 16 punti che permette a Brindisi di agganciare Brescia ai margini della zona play off. Alla squadra di Legovich non bastano gli 11 di Davis e i 10 di Bartley.