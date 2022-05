Highlights Tortona-Venezia 66-77, playoff Serie A1 2022 basket (VIDEO)

by Antonio Sepe 10

I video highlights di Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. I lagunari espugnano Casale Monferrato imponendosi per 66-77. Inizio positivo della serie per la squadra di De Raffaele, trascinata dal solito Watt e da un ispirato Theodore. Ecco le immagini salienti della partita.

CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA