Highlights Scafati-Reggio Emilia 61-59: Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

Il video con gli highlights di Scafati-Reggio Emilia 61-59, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket. Match non particolarmente entusiasmante, anche in virtù dell’alta posta in palio. Si trattava infatti di un importante scontro diretto nella parte bassa della classifica ed a portarlo a casa sono stati gli uomini di coach Caja, grande ex della partita dopo aver guidato l’UNAHOTELS in finale di Europe Cup la scorsa stagione. Terzo ko di fila invece per la formazione di coach Menetti, ferma a quota 4 punti. Di seguito il video con le azioni più significative ed i momenti più importanti della partita.

CRONACA E TABELLINO