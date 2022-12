Highlights Reggio Emilia-Bonn 66-90, basket Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 21

Il video degli highlights di Reggio Emilia-Bonn, match valevole per la sesta giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Cinciarini e compagni salutano la competizione con una sonora sconfitta rimediata al PalaBigi. per mano dei forti tedeschi, primi in classifica in Bundesliga. Ecco il video delle migliori giocate e dei momenti salienti della partita.